È iniziata la terza giornata di qualificazioni ai Mondiali 2022. Dopo la vittoria della Serbia in Azerbaigian e il ko della Slovenia a Cipro nelle gare delle 18, il Portogallo cerca il riscatto in Lussemburgo. Nel gruppo E il Belgio vuole la fuga in vetta, obiettivo punteggio pieno per la Turchia che precede Olanda e Norvegia nel girone G. Vietato sbagliare per la Croazia in ritardo sulla Russia

GLI "ITALIANI" IN CAMPO IN SERATA