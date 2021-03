Prima vittoria in Bulgaria nella storia della Nazionale azzurra, che vola a 6 punti dopo due giornate in vetta al girone C per le qualificazioni ai Mondiali 2022 alla pari con la Svizzera. "Le partite sono tutte molto difficili, soprattutto quando affronti squadre che come la Bulgaria si mettono dietro la palla e giocano in contropiede. Fino al momento in cui non la sblocchi, è complicato" è il commento di Roberto Mancini ai microfoni della Rai dopo il 2-0 di Sofia. "Siamo in un momento della stagione in cui i giocatori sono stanchi ma nel primo tempo non abbiamo praticamente mai rischiato. Non esistono poi partite facili, quando si trovano difficoltà è perché le altre squadre tendono a difendersi".