Bulgaria-Italia, le probabili formazioni

Tanti cambi per Mancini, che schiera Belotti prima punta con Chiesa e Insigne ai suoi lati. A centrocampo spazio per Barella e Sensi, in difesa Acerbi al posto di Chiellini

Solito 3-4-2-1 con Dimov, Bozhikov e Zanev a comporre la linea a tre davanti al portiere Iliev. A centrocampo spazio a Kostadinov e Chochev in mezzo, con Popov e Cicinho esterni. Yomov e Despodov accompagneranno Dimitar Iliev , schierato come unica punta. Dovrebbe quindi essere uno solo il cambio rispetto all'undici che ha perso contro la Svizzera alla prima giornata, con l'inserimento di Chochev a centrocampo al posto di Malinov.

Prosegue in Bulgaria il percorso dell' Italia nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali. Dopo aver vinto la partita d'esordio contro l'Irlanda del Nord, gli azzurri di Roberto Mancini cercano conferme contro una squadra che invece ha perso per 1-3 in casa contro la Svizzera. La gara è in programma a Sofia alle ore 20.45.

La probabile formazione dell'Italia

Qualche cambio per Roberto Mancini rispetto alla squadra che ha battuto l'Irlanda del Nord nella prima partita. Forzata quella che riguarda Domenico Berardi (rientrato al Sassuolo per un affaticamento agli adduttori), che aveva giocato a destra nel tridente offensivo segnando anche un gol. In quella posizione ritorna quindi Federico Chiesa, una delle due novità in attacco rispetto alla scorsa partita. L'altra riguarda Andrea Belotti, che giocherà al posto di Ciro Immobile. Confermato invece Lorenzo Insigne sulla sinistra. Due cambi anche a centrocampo, con Barella e Sensi titolari con Verratti. In difesa c'è Acerbi al fianco di Bonucci, con Florenzi a destra e Spinazzola a sinistra. Oltre a Berardi, hanno lasciato il ritiro della Nazionale nei giorni scorsi anche Ciccio Caputo e Giorgio Chiellini, che quindi non saranno a disposizione di Mancini.

ITALIA (4-3-3) probabile formazione: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne. All. Mancini