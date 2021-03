Prima vittoria nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 per la Francia di Deschamps, che aveva pareggiato al debutto contro l'Ucraina. Ad Astana finisce 2-0, risultato deciso da Dembelé e un'autorete del difensore kazako Maliy. Nella ripresa Mbappé sbaglia un rigore. Rabiot impiegato nell'ultima mezz'ora

Deschamps stravolge la Francia e porta a casa una vittoria nel primo match di questa domenica di Qualificazioni Mondiali. Nove cambi rispetto alla formazione che aveva pareggiato 1-1 in casa con l'Ucraina, con la scelta di Martial e Dembelé per scardinare la difesa kazaka. Ad Astana finisce 0-2, risultato sbloccato proprio da Ousmane Dembelé dopo 20 minuti di gioco. A un minuto dall'intervallo i francesi mettono in ghiaccio il risultato sfruttando un'autorete di Maliy, sfortunato nel segnare di testa nella propria porta sugli sviluppi di un corner, nel tentativo di ostacolare Pogba. Nella ripresa Deschamps ha modo di effettuare 5 sostituzioni: i primi cambi arrivano al 59', quando lo juventino Rabiot subentra a Pogba e Mbappé prende il posto di Martial. L'attaccante del Paris al 75' avrebbe l'occasione di firmare il tris ma si fa parare un rigore dal portiere kazako Mokin.