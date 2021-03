Grazie al successo contro la Bulgaria, l'Italia è in testa al gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali 2022. Con due vittorie gli Azzurri si sono portati a quota 6 punti, gli stessi della Svizzera che proprio come la Nazionale di Mancini ha vinto le prime due gare del raggruppamento segnando 4 reti, ma subendone 1. Grazie alla miglior differenza reti (l'Italia non ha subito gol e dunque è a +4), primo criterio per stabilire chi è in vantaggio in caso di parità, sono dunque gli Azzurri a comandare la classifica del Gruppo C, condizione necessaria per poter strappare alla fine delle 8 partite la qualificazione al Mondiale: solo le prime classificate di ogni raggruppamento hanno la certezza di partecipare a Qatar 2022. Le dieci seconde classificate dovranno passare per un doppio turno di playoff nei quali verranno inserite anche le due migliori squadre della Nations League che nel proprio girone di qualificazione mondiale si sono piazzate dal terzo posto in giù. Un totale di 12 squadre dalle quali usciranno le ultime 3 che si aggiungeranno al contingente europeo in Qatar.

In caso di due squadre a pari punti si adotteranno i seguenti criteri:



Miglior differenza reti Maggior numero di gol segnati Punti negli scontri diretti

In caso di arrivo di più squadre a pari punti si adotteranno i seguenti criteri: