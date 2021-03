Niente Inghilterra come già annunciato, tantomeno il big match di sabato contro il Lipsia in Bundesliga. Non finiscono qui le brutte notizie per Robert Lewandowski, uscito domenica dopo un’ora di gioco (e due gol segnati) nella sfida vinta 3-0 dalla Polonia contro Andorra. La diagnosi era già stata comunicata dalla Federazione polacca, ovvero l'infortunio al legamento collaterale del ginocchio destro che pretendeva un periodo di 5-10 giorni di riposo. Tornato immediatamente in Germania, l’attuale leader Scarpa d’Oro ha conosciuto i tempi di recupero annunciati dal Bayern Monaco: Lewandowski resterà fermo per circa quattro settimane.