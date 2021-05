Argentina, Dybala escluso dai convocati di Scaloni

All'indomani di Juve-Inter, sfida che non lo ha visto impiegato da Pirlo, Paulo Dybala risulta escluso anche dalla lista dei convocati del ct argentino Scaloni per le partite di qualificazione ai Mondiali 2022 contro Cile e Colombia. Dieci gli "italiani" chiamati a vestire la maglia dell'albiceleste

Il ct argentino Lionel Scaloni ha diramato le convocazioni per gli impegni validi per le qualificazioni mondiali 2022 contro Cile e Colombia, attingendo a piene mani dalla Serie A. Gli "italiani" che vestiranno la maglia dell'Albiceleste sono ben dieci: Joaquin Correa della Lazio, Juan Musso , Rodrigo De Paul e Nahuel Molina dell'Udinese, Nicolas Dominguez del Bologna, Lautaro Martinez dell'Inter, German Pezzella e Lucas Martinez Quarta della Fiorentina, Cristian Romero e José Luis Palomino dell'Atalanta.

Spicca l'assenza di Dybala

Cinque i club italiani che "prestano" i loro giocatori alla Nazionale, ma tra questi non c'è la Juventus. Paulo Dybala, infatti, a sorpresa non è stato incluso nella lista di Scaloni. Lo stato di forma della Joya, o meglio l'impiego a singhiozzo degli ultimi mesi, ha portato il ct argentino a fare altre scelte. Niente derby con Cuadrado, dunque, per il numero 10 bianconero, che seguirà la doppia sfida con Cile e Colombia da casa.