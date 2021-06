Tanti "italiani" protagonisti nelle gare di qualificazione ai prossimi Mondiali giocate in Sudamerica. Gli atalantini Romero e Muriel, avversari in Colombia-Argentina, vanno entrambi in gol. Il Brasile vince ancora e vola, frena l'Uruguay

Cinque partite di qualificazione ai Mondiali del 2022 nella notte, con tanta Italia impegnata nelle nazionali sudamericane in campo. Il match più atteso, quello tra Colombia e Argentina, finisce in parità (2-2) con due atalantini in gol. La sblocca Romero dopo 3’, altri 5' e la Seleccion va sul 2-0 grazie all’ex-Roma Paredes; nella ripresa la Colombia trova il pari grazie al rigore realizzato da Muriel (in attacco in coppia con Zapata solo per 15’) e al gol di Miguel Borja al 94’, su assist di Cuadrado. In campo anche Rodrigo De Paul e Lautaro Martinez, con l'interista che ha spaventato tutti restando per qualche istante privo di sensi dopo un violento scontro di gioco: situazione fortunatamente tornata subito alla normalità.

Brasile a punteggio pieno

L’Argentina resta seconda nel girone di qualificazione, ma il Brasile in testa allunga grazie al 2-0 sul Paraguay firmato da Neymar e Paquetà. Sei vittorie in 6 partite per la Seleçao, che vanta anche 16 gol fatti e appena 2 subiti. L’Ecuador terzo, invece, viene frenato a sorpresa dal Perù ultimo: nel 2-1 finale c’è l’assist di Lapadula per Cueva, poi il raddoppio di Advincula all’88’ e la rete di Plata che accorcia nel recupero.

Delude l'Uruguay

Un gol “italiano” anche in Cile-Bolivia, con Pulgar che sblocca per i padron di casa e il pareggio di Moreno. Finisce 0-0 tra Venezuela e Uruguay: in campo Godin, Caceres, Vecino e Nandez, ma Suarez e compagni non riescono a trovare la vittoria che avrebbe permesso loro di agguantare il terzo posto in classifica, e adesso non vincono da tre gare di fila.

I risultati

Colombia-Argentina 2-2

3' Romero (A), 8' Paredes (A), 51' rig. Muriel (C), 94' Miguel Borja (C)



Paraguay-Brasile 0-2

4' Neymar, 93' Paquetà



Cile-Bolivia 1-1

69' Pulgar (C), 81' rig. Moreno (B)



Ecuador-Perù 1-2

63' Cueva (P), 89' Advincula (P), 93' Plata (E)



Venezuela-Uruguay 0-0



La classifica