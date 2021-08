Si riparte dopo il trionfo della Copa America. Il ct dell'albiceleste, Lionel Scaloni, ha convocato otto giocatori della Serie A per i tre match di qualificazione ai Mondiali 2022 in programma a settembre. C'è il ritorno di Dybala dopo quasi due anni Condividi:

C'è tanta Serie A nell'Argentina che si appresta ad affrontare le prossime tre partite di qualificazione ai Mondiali 2022, in programma a settembre. Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'albiceleste, ha reso note le convocazioni dove figurano otto giocatori del campionato italiano. Sono Paulo Dybala, Lautaro Martinez, Joaquin Correa, Nico Gonzalez, Lucas Martinez Quarta, Nico Dominguez, Nahuel Molina e Juan Musso. Una pattuglia arricchita da tre calciatori che hanno giocato in Serie A, tutti ceduti all'estero in questa sessione di calciomercato: sono Cristian Romero, oggi al Tottenham, Rodrigo De Paul (Atletico Madrid) e German Pezzella (Betis).

Dybala, ritorno dopo quasi due anni leggi anche Juve-Dybala, in agenda nuovo incontro per rinnovo Per Paulo Dybala si tratta di un ritorno con la maglia albiceleste. L'ultima convocazione dell'attaccante della Juventus risale a novembre 2019, quando scese in campo per 76 minuti nell'amichevole contro l'Uruguay. Da quel giorno Dybala non è stato più convocato da Scaloni che, quasi due anni dopo, lo ha richiamato in Nazionale anche grazie alle recenti prestazioni con la maglia della Juve. L'argentino sarà chiamato a un tour de force visto che l'ultimo match dell'albiceleste si disputerà nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 settembre, contro la Bolivia, poche ore prima di Juventus-Napoli, in programma nel successivo weekend.

Il calendario dell'Argentina L'Argentina, attualmente seconda in classifica nel girone sudamericano con 12 punti alle spalle del Brasile, primo a punteggio pieno con 18 punti, cercherà di blindare la qualificazione ai Mondiali nei prossimi tre match. Il primo impegno sarà in casa del Venezuela, alle 2.00 della notte tra giovedì 2 e venerdì 3 settembre. L'albiceleste giocherà poi contro il Brasile (domenica 5 settembre, ore 21.00, a Recife) e infine scenderà in campo al Monumental di Buenos Aires contro la Bolivia, alle 1.30 della notte tra giovedì 9 e venerdì 10 settembre.

I 29 convocati da Scaloni Portieri: Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Juan Musso (Atalanta), Geronimo Rulli (Villarreal). Difensori: Gonzalo Montiel (Siviglia), Nahuel Molina (Udinese), German Pezzella (Betis), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Lisandro Martinez (Ajax). Centrocampisti: Marcos Acuna (Siviglia), Nicolas Tagliafico (Ajax), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Leandro Paredes (Paris Saint Germain), Guido Rodriguez (Betis), Nicolas Dominguez (Bologna), Giovani Lo Celso (Tottenham), Papu Gomez (Siviglia), Angel Di Maria (Paris Saint Germain). Attaccanti: Julian Alvarez (River Plate), Joaquin Correa (Lazio), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Emiliano Buendia (Aston Villa), Lautaro Martinez (Inter), Lionel Messi (Paris Saint Germain), Paulo Dybala (Juventus).