Qatar 2022, i risultati delle qualificazioni LIVE

L'Italia torna in campo da campione d'Europa in carica per le qualificazioni Mondiali: il 2, 5 e 8 settembre le sfide contro Bulgaria, Svizzera e Lituania. Tornano Pellegrini e Sensi, che avevano saltato l'Europeo per infortunio, richiamato anche Zaniolo. In attacco c'è Kean, la novità è Scamacca. Torna a casa Belotti: problema al perone e 20 giorni di stop. Out Lazzari per infortunio, al suo posto Calabria.