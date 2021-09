Qualificazioni mondiali: le partite di oggi

Altra serata di calcio dedicata alle qualificazioni ai prossimi Mondiali, in campo anche l'Italia di Mancini che affronterà la Bulgaria. La Spagna va in Svezia e l'Inghilterra in Ungheria: tutto il programma completo

Cinque gironi e dodici partite, programma ricco questa sera per le qualificazioni ai prossimi Mondiali che si giocheranno in Qatar nel 2022. In campo anche l'Italia di Roberto Mancini, che alle 20.45 ospiterà la Bulgaria nella prima gara dopo il trionfo europeo. Gli azzurri sono primi nel girone C a punteggio pieno. L'altra gara del raggruppamento sarà Lituania-Irlanda del Nord. Nel girone B, invece, la Svezia ospita la Spagna, mentre nel girone I l'Inghilterra andrà in Ungheria. Il Belgio fa visita all'Estonia nel girone E, in campo anche la Germania che andrà in Liechtenstein.