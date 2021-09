Follia a Budapest: razzismo e lancio di oggetti

L'Inghilterra passa per 4-0 a Budapest ma nella notte della Puskas Arena succede di tutto: fischi e ululati quando i giocatori inglesi si sono inginocchiati per sostenere Black Lives Matter, seguiti da lancio di fumogeni dopo i gol inglesi e di cubetto di ghiaccio verso Southgate. La Football Association chiede alla FIFA di aprire un'inchiesta

Ululati ai giocatori inglesi inginocchiati per sostenere Black Lives Matter prima della partita, bicchieri di carta e bottigliette d'acqua lanciate sul campo, cubetti di ghiaccio scagliati verso Southgate. Sono alcuni degli elementi che hanno caratterizzato in negativo la serata della Puskas Arena di Budapest, dove l'Inghilterra ha superato per 4-0 giovedì l'Ungheria ottenendo la quarta vittoria su quattro partite giocate nelle qualificazioni ai Mondiali 2022. La notte di Budapest è però destinata ad avere strascichi.