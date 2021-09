Gianluca Mancini lascia il ritiro dell'Italia alla vigilia della partita contro la Svizzera, in programma domenica 5 settembre a Basilea per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Il difensore della Roma è andato via da Coverciano nella mattinata di sabato 4 settembre per un'infiammazione al piede destro. Il centrale classe 1996 non farà quindi parte del gruppo che sfiderà la Svizzera, avversario secondo in classifica nel girone C a -4 dall'Italia (ma con due partite in meno), e salterà anche la partita di mercoledì 8 settembre contro la Lituania.