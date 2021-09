Qualificazioni mondiali: le partite di oggi

Sono 13 le partite delle nazionali europee in calendario nella giornata di sabato: la Francia va in Ucraina, l'Olanda attende il Montenegro. C'è anche Slovacchia-Croazia. In campo cinque raggruppamenti

Cinque gironi in campo per 13 partite: tempo di quinta giornata di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar per le nazionali europee. Il programma di sabato 4 settembre vede in campo i gruppi A, D, F, G e H. Tra le partite di cartello ci sono Ucraina-Francia, che mette di fronte la seconda e la prima classificata del gruppo D, Olanda-Montenegro e Slovacchia-Croazia. Apre i giochi Finlandia-Kazakistan alle 15, con cinque partite in programma alle 18 e altri sette incontri con fischio d'inizio alle 20:45. Ecco il programma completo della giornata di oggi.