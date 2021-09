Qualificazioni mondiali: le partite di oggi

Sono 12 le partite delle nazionali europee in calendario nella giornata di domenica. In campo cinque gironi, tra cui il gruppo C dell'Italia di Roberto Mancini che va in Svizzera per blindare il primo posto. Lo stesso obiettivo inseguito da Germania e Belgio che alle 20.45 sfidano rispettivamente Armenia e Repubblica Ceca in due scontri diretti

Prosegue no-stop il programma delle qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022. Anche domenica 5 settembre saranno 12 le partite in calendario con in campo cinque diversi gruppi: B, C, E, I e J. Sarà soprattutto la giornata dell'Italia di Roberto Mancini, attesa a Basilea alle ore 20.45 dalla Svizzera in un match da non sbagliare -dopo il pari con la Bulgaria a Firenze - per evitare lo spauracchio dei playoff. In contemporanea anche altre due scontri diretti in ottica primo posto: Germania-Armenia a Stoccarda e Belgio-Repubblica Ceca a Bruxelles. Apre i giochi Bielorussia-Galles alle 15, con quattro partite in programma alle 18 e altri sette incontri con fischio d'inizio alle 20:45. Ecco il programma completo della giornata di oggi.