Frenata Svizzera, poker Germania: 4 gol 'italiani'

Nella serata delle cinquina dell'Italia e del passo falso della Svizzera, la Germania consolida la vetta nel gruppo J. Una rete del fantasista del Torino Praet regala il successo al Belgio in Bielorussia. Nella cinquina dell'Albania a San Marino segnano Manaj e Hysaj. Mkhitarian non riesce a condurre l'Armenia al successo contro il Liechtenstein. Poker della Germania in Islanda e successo della Spagna in Kosovo. La Polonia ferma sull'1-1 l'Inghilterra nel recupero

ITALIA-LITUANIA 5-0