Solo buone notizie in campo, meno nel viaggio di ritorno verso casa. È quanto accaduto alla Germania di Hans-Dieter Flick, vittoriosa 4-0 in Islanda e al comando del gruppo J nelle qualificazioni mondiali. Quattro marcatori diversi (Gnabry, Rudiger, Sané e Werner) e altrettanti punti di vantaggio sull’Armenia seconda in classifica, frenata nelle partite di settembre dopo che aveva sorpreso tutti nel girone. Peccato che, dopo la trasferta a Reykjavik, la Nazionale tedesca abbia vissuto una notte decisamente movimentata. La colpa va imputata all’aereo che stava riportando la squadra in Germania, che ha incontrato difficoltà mentre sorvolava la Scozia. È stato infatti necessario un atterraggio d'emergenza non previsto a Edimburgo, come spiegato dagli account social della Federazione: "Il nostro volo di ritorno è stato dirottato su Edimburgo per effettuare un'ispezione di sicurezza precauzionale sull'aereo".