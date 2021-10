Il match tra Andorra ed Inghilterra, valido per le qualificazioni mondiali a Qatar 2022, sarà diretto da una terna arbitrale tutta al femminile (e tutta ucraina): Kateryna Monzul (arbitro), Maryna Striletska (assistente) e Svitlana Grushko (assistente). Una quarta donna, Stephanie Frappart, è designata per la Var. Non è il primo caso, esistono altri precedenti di pacchetti arbitrali al femminile in partite internazionali

Sabato 9 ottobre 2021 la Nazionale di Andorra ospiterà l’Inghilterra in una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Oltre alle notizie sulle probabili formazioni delle due squadre, questa volta al centro dell’attenzione c’è anche la scelta della terna arbitrale che dirigerà il match, dato che sarà tutta al femminile: l’arbitro è infatti l’ucraina Kateryna Monzul, insieme alle due assistenti Maryna Striletska e Svitlana Grushko (anche loro ucraine). Oltre a loro da segnalare anche la presenza di una quarta donna, Stephanie Frappart, designata per la Var (la Frappart è famosa per essere diventata la prima donna arbitro in Champions League e agli Europei). Due uomini completano il pacchetto arbitrale: il quarto ufficiale Denys Shurman e l'assistente Var, Viktor Matyash.