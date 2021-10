Qualificazioni mondiali: le partite di oggi

Non solo Nations League in questa pausa per le nazionali. In questi giorni si stanno giocando anche le partite valevoli per le qualificazioni ai mondiali in Qatar del 2022 che si svolgeranno dal 21 novembre al 18 dicembre. Questo sabato si giocheranno le partite sia UEFA che CAF, ossia i match dei gironi delle squadre africane. Sarà il turno, tra le altre, dell'Inghilterra di Tomori e Abraham (capolista con 16 punti nel gruppo I) che sarà ospite dell'Andorra alle 20:45, così come della Danimarca, degli 'italiani' Kjaer, Maehle, Stryger Larsen, Skov Olsen e Damsgaard, che alla stessa ora giocherà contro la Moldavia (fanalino di coda del gruppo F comandato proprio dai danesi). Nelle partite in programma in Africa, invece, scenderà in campo il Marocco di Amrabat e il Senegal di Ballo-Touré, Koulibaly e Keita-Baldé.