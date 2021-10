Un gol, un assist e la standing ovation del Monumental. È stata una notte perfetta quella vissuta da Lautaro Martinez con la maglia dell'Argentina nel match vinto per 3-0 contro l'Uruguay. Emozioni scaricate dall'attaccante dell'Inter dopo la sostituzione arrivata al 65° minuto, quando al suo posto è entrato Correa in una staffetta tutta nerazzurra. Lautaro, che aveva saltato il match contro il Paraguay per un piccolo problema muscolare, si è lasciato andare in un pianto di gioia. "Ho ricordato i sacrifici che ho fatto, allo stadio era presente mia figlia e la mia famiglia ed è per questo che mi sono emozionato - ha spiegato il giocatore alla fine del match - La mia famiglia mi accompagna sempre, ne sono grato per la loro vicinanza. I tifosi adesso sono felici, noi siamo orgogliosi e contenti per quello che stiamo facendo. Dobbiamo continuare su questa strada, con la stessa umiltà e senso di responsabilità che ci hanno portato fino a qui".