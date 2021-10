L'albiceleste torna alla vittoria: gol e assist per l'attaccante dell'Inter, poi sostituito dal compagno interista Correa. Rallenta il Brasile che non va oltre lo 0-0 contro la Colombia, mentre il Cile batte il Paraguay e ritrova i tre punti dopo quasi un anno

Sono Messi e Lautaro Martinez i protagonisti dell'Argentina che nella notte ha battuto per 3-0 l'Uruguay nel match di qualificazione ai Mondiali 2022. Al Monumental di Buenos Aires è una partita a senso unico, con l'albiceleste che ritrova la vittoria dopo il pareggio contro il Paraguay e interrompe la striscia di sei risultati utili consecutivi dell'Uruguay. A sbloccare l'incontro ci pensa Messi: la pulce, dalla trequarti, prova a servire Nico Gonzalez con un pallonetto, ma l'esterno della Fiorentina non tocca il pallone e trae in inganno Muslera che non può intervenire. Poi la scena la prende Lautaro Martinez: assente nel precedente incontro per un piccolo problema muscolare, El Toro prima serve De Paul per il 2-0, poi mette a segno il tris con un perfetto inserimento sul secondo palo su cross rasoterra dalla destra di Lo Celso.