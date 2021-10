Il difensore e capitano del Senegal ha espresso il suo punto di vista al termine della gara vinta 4-1 con la Namibia: "Sarebbe un'opportunità per le squadre africane e ridurrebbe in maniera consistente il numero delle amichevoli da disputare"

La proposta di disputare un Mondiale ogni due anni sta facendo parecchio discutere nelle ultime settimane e ha trovato dei pareri discordanti: c'è chi come la FIFA vorrebbe attuare questa rivoluzione nel mondo del calcio e chi come il presidente della FIGC Gabriele Gravina si è espresso in modo contrario a questa novità. Anche tra i calciatori ci sono pareri discordanti, ma Kalidou Koulibaly ha le idee ben chiare a riguardo: "Secondo il mio punto di vista questa rivoluzione potrebbe essere positiva per le squadre africane - ha dichiarato il difensore e capitano del Senegal al termine della gara vinta con la Namibia. Cinque nazionali ai mondiali non bastano, l'Africa merita di essere rappresentata in maniera più massiccia".