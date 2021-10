L'attaccante del Napoli ha siglato la rete del 2-0: è il suo ottavo gol in nazionale in appena quindici presenze. La Nigeria consolida così il primo posto nel gruppo C della seconda fase di qualificazione ai Mondiali 2022

Prosegue il momento d'oro di Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli, autore già di sette gol in stagione con gli azzurri, è andato a segno anche in nazionale. Osimhen ha trascinato la Nigeria nella vittoria per 2-0 contro la Repubblica Centrafricana , match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Suo il secondo gol nigeriano, con un tocco sotto porta su cross dalla destra di Troost-Ekong. Le Super Eagles tornano così alla vittoria tre giorni dopo il primo ko, sempre con la Repubblica Centrafricana, e consolidano il primo posto nel gruppo C della seconda fase con 9 punti, due in più di Capo Verde che ha battuto la Liberia (ai Mondiali si qualificano solo le prime di ogni girone). Osimhen, invece, conferma l'ottimo rendimento con la Nigeria: in 15 partite disputate, infatti, ha siglato 8 gol. La media è di una rete ogni 133 minuti.

Qualificazioni Mondiali Africa, il punto dei gironi

Tra i risultati di oggi, importante vittoria contro il Benin per la Tanzania che vola in testa al gruppo J, approfittando anche della sconfitta della Repubblica Democratica del Congo contro il Madagascar che non vinceva un match ufficiale da novembre 2019. Nel gruppo E restano imbattute Mali e Uganda che hanno battuto rispettivamente Kenya e Ruanda. Due punti separano le due selezioni che si affronteranno all'ultima giornata, il 16 novembre, in un match decisivo per la qualificazione alla terza e ultima fase. Le dieci vincitrici dei gironi, infatti, approderanno al turno successivo dove si disputeranno cinque match, in programma a marzo 2022, con andata e ritorno. Le vincenti approderanno al Mondiale 2022.