Il centrocampista rossonero ha siglato su rigore la rete che ha regalato il successo per 2-1 alla sua nazionale. Vince anche il Camerun di Anguissa: il centrocampista del Napoli in campo per tutto il match

Ancora decisivo dagli undici metri nella vittoria contro il Malawi. Nel successo per 2-1 della Costa d’Avorio nella quarta giornata del gruppo D di qualificazioni al prossimo campionato Mondiale, Franck Kessié è ancora grande protagonista. Il centrocampista del Milan ha realizzato infatti il penalty della vittoria (il risultato era sull’1-1) al 66’: tre punti che permettono alla nazionale ivoriana (che nei 20 minuti finali, recupero compreso, ha schierato in campo anche Boga del Sassuolo) di mantenere il primo posto nel girone con 10 punti. Uno in più rispetto al Camerun che ha battuto in trasferta per 1-0 il Mozambico: decisiva la rete di Ngadeu-Ngadjui; in campo per tutti i novanta minuti il centrocampista del Napoli Anguissa.