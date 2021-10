Qualificazioni mondiali: le partite di oggi

Oggi si torna in campo per le partitre valide per il settimo turno di qualificazione al prossimo Mondiale. In Europa si giocano le gare delll'ottava giornata: Il calendario completo con date e orari

Archiviata la Nations League, si va avanti con gli impegni delle nazionali. La settimana di calcio giocate prende il via con le partite valevoli per le qualificazioni ai mondiali in Qatar del 2022. In calendario nella giornata di lunedì 11 ottobre ci sono sia partite UEFA che CAF, ossia i match dei gironi delle squadre africane. In programma, per le sfide del continente europeo, ci sono gli incontri dell'ottava giornata: la Germania sarà ospite della Macedonia del Nord mentre si giocano anche Croazia-Slovacchia e Olanda-Gibilterra. Nelle cinque partite in programma in Africa, invece, la Costa d'Avorio di Kessie sfiderà il Malawi.