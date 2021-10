Qualificazioni mondiali: le partite di oggi

In Europa riflettori puntati sulla Svizzera che, in caso di vittoria contro la Lituania, aggancerebbe l'Italia al primo posto nel gruppo C. Si gioca anche in Africa e Asia: Marocco e Senegal possono qualificarsi alla terza fase, mentre Iran-Corea del Sud vale il primo posto nel gruppo A asiatico

Ventisei incontri con tre continenti coinvolti: Africa, Asia ed Europa. È questo il programma di oggi dei match di qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Tra i match UEFA, riflettori puntati sulla Svizzera, rivale dell'Italia nel gruppo C. La selezione elvetica giocherà in casa della Lituania e, in caso di vittoria, aggancerebbe gli azzurri al primo posto con 14 punti. Tre punti che insegue anche la Danimarca che può ipotecare la qualificazione al Mondiale con due turni d'anticipo nel match contro l'Austria. In campo anche Portogallo e Inghilterra, rispettivamente impegnate contro Lussemburgo e Ungheria.

Sei partite sono in programma nelle qualificazioni CAF, giunte alla seconda fase. Marocco e Senegal, entrambe prime a punteggio pieno nei rispettivi gironi, avranno la prima possibilità di staccare il pass per la terza e decisiva fase: servirà una vittoria contro Guinea e Namibia. Nelle qualificazioni AFC, infine, spazio ad altri sei incontri. Iran e Corea del Sud si sfideranno per il primo posto nel gruppo A, mentre l'Australia, prima nel gruppo B con tre vittorie consecutive, farà visita al Giappone.