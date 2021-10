Dopo gli impegni delle Nazionali, la Serie A è pronta a riprendere. Tanti i giocatori coinvolti nelle qualificazioni mondiali, dato da non trascurare in vista del campionato: chi ha giocato di più? E quali squadre risulteranno quindi più stanche? A partire dai big match, ecco un bilancio squadra per squadra per minuti disputati e in coda la classifica (dati Transfermarkt): mancano all'appello gli eventuali ultimi minuti che giocheranno i sudamericani (in grassetto)

I RISULTATI DELLE QUALIFICAZIONI