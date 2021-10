Federazioni nordiche: "No al Mondiale ogni 2 anni"

Una posizione univoca per dire " no" al Mondiale ogni due anni . Le Federazioni nordiche – Islanda, Finlandia, Danimarca, Svezia, Isole Faroe e Norvegia – si schierano contro il progetto della Fifa di organizzare i Mondiali con cadenza biennale e lo fanno attraverso un comunicato congiunto. "Durante il Congresso Ordinario della FIFA del maggio 2021, la maggioranza delle associazioni dell’organo di governo del calcio mondiale ha adottato una risoluzione per chiedere di esplorare la fattibilità di organizzare la Coppa del Mondo (per uomini e donne) ogni due anni invece dei tradizionali quattro anni. Da allora, la FIFA ha cercato di coinvolgere ex giocatori di tutto il mondo per sostenere l’idea di un Mondiale a cadenza biennale. Le federazioni calcistiche nordiche non sono ancora state coinvolte in un dialogo sulla proposta e sono fermamente contrarie all’idea di un Mondiale ogni due anni" , si legge nella nota.

"Noi lavoriamo a uno sviluppo sano del calcio"

La nota poi prosegue: "Le associazioni calcistiche nordiche lavorano per un sano sviluppo del calcio, nei nostri paesi e nel resto del mondo. Per dilettanti e professionisti, per donne e uomini. Tuttavia, i cambiamenti radicali proposti ai Mondiali FIFA hanno enormi implicazioni per la più ampia comunità calcistica. Tali modifiche devono essere apportate attraverso accordi tra le parti coinvolte, non affrettate. Le federazioni calcistiche nordiche lavoreranno con emendamenti costruttivi per far prosperare ulteriormente il calcio in altre regioni, ma questo non dovrebbe andare a scapito di sviluppi positivi in Europa. Se una maggioranza in FIFA decidesse di adottare la proposta per i Mondiali FIFA biennali, le associazioni calcistiche nordiche saranno costrette a considerare ulteriori azioni e scenari più vicini ai nostri valori fondamentali rispetto a quanto rappresenta l’attuale proposta FIFA".