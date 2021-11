Cts, no a 100% capienza per Italia-Svizzera

Il Cts non ha dato l'ok per l'aumento al 100% della capienza del pubblico dello stadio Olimpico per la partita di qualificazione ai Mondiali di calcio del Qatar, tra Italia e Svizzera, il 12 novembre. La capienza dello stadio resta quindi quella del 75%. Sale invece dal 60% attualmente previsto al 75% e non all'80% come era stato richiesto, la capienza per le Atp Finals di tennis di Torino che prenderanno il via il 14 novembre

