Speranza: "Misure a Natale? Dipende da noi"

Austria, cancelliere Schallenberg: "Tasso vaccini vergognoso"

"Dobbiamo aumentare il tasso di vaccinazione. E' vergognosamente basso". Lo detto il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg, annunciando, in conferenza stampa, l'entrata in vigore da oggi del lockdown per i non vaccinati. "La situazione è grave - ha aggiunto - non facciamo questo passo a cuor leggero ma purtroppo è necessario".