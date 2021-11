È una Svizzera in emergenza quella che venerdì 12 novembre arriverà all'Olimpico di Roma per il match contro l'Italia, decisivo per il primo posto nel gruppo C di qualificazione ai Mondiali 2022. L'ultimo giocatore che si è aggiunto alla lista degli indisponibili di Murat Yakin è Steven Zuber. L'esterno dell'AEK Atene, che sabato scorso ha giocato 90 minuti in campionato contro l'Apollon Smyrnis, si è sottoposto a dei controlli medici che hanno evidenziato un infortunio all'adduttore. Zuber salterà così i match contro Italia e Bulgaria. Nonostante la defezione, la Federcalcio svizzera ha annunciato che, attualmente, nessun altro giocatore verrà convocato al posto di Zuber.