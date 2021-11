Cosa serve all'Italia per qualificarsi ai Mondiali

Lo scontro diretto dell'Olimpico non sarà decisivo, bisognerà comunque attendere l'ultima giornata per determinare la prima classifica del girone C. Di seguito il regolamento e tutte le combinazioni possibili a seconda dei vari risultati di Italia-Svizzera Condividi

Italia e Svizzera sono appaiate a quota 14 punti nel girone C di qualificazione ai Mondiali del 2022, già sicure di occupare aritmeticamente le prime due posizioni anche al termine delle dieci giornate previste. Resta da decidere solo in quale ordine, il che fa tutta la differenza del mondo visto che solo la prima classifica ottiene il pass per Qatar 2022. La seconda, invece, dovrà passare per la lotteria dei play-off, che già fu fatale all'Italia nel 2018. La speranza di Roberto Mancini è, ovviamente, quella di evitare questo scenario, chiudendo da capolista il girone di qualificazione. Fondamentale sarà lo scontro diretto di venerdì 12 novembre allo stadio Olimpico, poi ci sarà solo un'altra giornata con l'Italia impegnata in Irlanda del Nord e la Svizzera in casa contro la Bulgaria.

I possibili scenari leggi anche Mancini perde anche Immobile: convocato Scamacca Una cosa è certa: la qualificazione non si deciderà nella sfida di Roma, bisognerà in ogni caso attendere gli ultimi 90 minuti. In caso di parità di punti, infatti, per prima cosa non si guardano gli scontri diretti, ma la differenza reti generale e in secondo luogo il numero di reti segnate. L'Italia, a due giornate dalla fine, è avanti con un +11 (12 gol fatti) contro il +9 della Svizzera (con 10 gol fatti). In caso di vittoria nello scontro diretto, quindi, agli azzurri basterebbe un pareggio all'ultima giornata o un mancato successo degli svizzeri. In caso di pareggio, invece, l'Italia partirebbe all'ultima giornata con un vantaggio di 2 gol di differenza reti da gestire. Se la squadra di Roberto Mancini dovesse perdere lo scontro dell'Olimpico, dovrebbe sperare in una sconfitta della Svizzera contro la Bulgaria e, contemporaneamente, battere l'Irlanda del Nord sperando di avere la differenza reti a favore.