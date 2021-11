L'attaccante azzurro non si è allenato negli ultimi due giorni a causa di un problema muscolare e non sarà a disposizione per le sfide contro Svizzera e Irlanda del Nord: al suo posto è stato convocato Scamacca. Ottimisimo invece per Barella, che anche lui non si è allenato nella giornata di martedì ma dovrebbe recuperare per il match dell'Olimpico

Dopo gli abbandoni di Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini, arrivano altre brutte notizie per Roberto Mancini. Negli ultimi due giorni, infatti, non si è allenato nemmeno Ciro Immobile che sarà costretto a lasciare il ritiro azzurro e non sarà a disposizione per la doppia sfida contro Svizzera e Irlanda del Nord. Gli accertamenti hanno evidenziato un sofferenza muscolare a carico del muscolo soleo della gamba sinistra per l'attaccante, che già nei giorni scorsi era rimasto a riposo a causa di un affaticamento muscolare, salvo poi recuperare in tempo per giocare le gare con Olympique Marsiglia e Salernitana. Come nei casi di Zaniolo e Pellegrini, anche questa volta Mancini ha deciso di sostituire il giocatore infortunato e al posto di Immobile è stato chiamato Gianluca Scamacca.