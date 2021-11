L'Argentina recupera Messi: ci sarà con l'Uruguay

La Pulce ha smaltito il problema al ginocchio sinistro che lo ha costretto a saltare le ultime due gare con il Psg: si è allenato regolarmente e sarà a disposizione di Scaloni per la sfida con l'Uruguay Condividi

Leo Messi ha smaltito il problema al ginocchio che lo ha costretto a saltare gli ultimi due impegni col Psg e ha regolarmente preso parte all'ultimo allenamento della nazionale Argentina. La Pulce sarà dunque disponibile per l'incontro di venerdì contro l'Uruguay, valido per le qualificazioni al prossimo campionato Mondiale, non avendo più fastidio al ginocchio sinistro e all'ischio tibiale della stessa gamba La notizia filtra da persone molto vicine al Ct dell'Albiceleste Lionel Scaloni. Messi, ricordiamo, ha saltato la sfida di Champions League contro il Lipsia (3 novembre) e quella di campionato contro il Bordeaux (6 novembre) per un "fastidio al tendine del ginocchio sinistro e un dolore al ginocchio a seguito di una contusione", come comunicato ufficialmente dal Psg.

Rabbia Leonardo: "Messi gioca più con l'Argentina che col Psg" La partenza per l'Argentina da parte di Messi ha fortemente irritato la dirigenza parigina, tanto che il direttore sportivo Leonardo ha preso ufficialmente posizione. "Non siamo d'accordo a lasciar andare un giocatore che non sta bene o che è in fase di riabilitazione. Non ha alcun senso e questo tipo di situazioni devono essere definite da una normativa FIFA. Da quando Leo è arrivato, nei primi due mesi ha trascorso più tempo in nazionale che qui. Adesso andrà di nuovo in nazionale nonostante il problema fisico", le parole nei giorni scorsi del dirigente del Psg. Che adesso però deve prendere atto del recupero di Messi, pronto a scendere in campo con l'Argentina.