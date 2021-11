Edin Dzeko potrebbe scendere in campo nella partita in programma sabato alle 15 tra la sua Bosnia e la Finlandia . A spiegarlo in conferenza stampa è stato Elvir Rahimic , assistente del ct bosniaco Ivajlo Petev: "Speriamo che sia pronto - le sue parole - la ripresa sta andando alla grande e crediamo che possa giocare. Ha fatto allenamenti mirati ". Dichiarazioni che lasciano pensare a un possibile impiego dell'attaccante dell' Inter , sostituito al 76' da Correa durante il derby di domenica sera contro il Milan per un risentimento muscolare, nella partita valida per il girone D.

Nuovi test tra giovedì e venerdì

La Bosnia spera allora di poter avere a disposizione Dzeko per la partita contro la Finlandia. "Danno ai muscoli della parte posteriore della coscia" era stato definito il problema riportato dal 35enne nel report pubblicato lunedì scorso sul portale ufficiale della federazione. Dzeko sarà sottoposto a nuovi test tra giovedì e venerdì per capire la sua effettiva disponibilità per la gara di sabato: quelli contro Finlandia e Ucraina sono due impegni fondamentali per la Bosnia, che tra sabato e martedì si gioca le ultime speranze di inseguire il secondo posto, quello che vale lo spareggio per andare al Mondiale in Qatar. Due partite nelle quali potrebbe essere in campo anche Dzeko, con vista su Napoli e Shakhtar, prossime avversarie dell'Inter tra Serie A e Champions League alla ripresa.