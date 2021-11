1/15 ©LaPresse

IL PROGRAMMA - Il giorno di Italia-Svizzera è venerdì 12 novembre. Ore 20.45. Appuntamento allo stadio Olimpico per una sfida fondamentale. Che, in ogni caso, non sarà risolutiva. Per conoscere le sorti della Nazionale azzurra in chiave qualificazione Mondiale servirà attendere l'ultima giornata.

Venerdì 12, ore 20.45: ITALIA -Svizzera

-Svizzera Lunedì 15, ore 20.45 Irlanda del Nord-ITALIA e Svizzera-Bulgaria

LE COMBINAZIONI QUALIFICAZIONE DELL'ITALIA