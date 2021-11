Il terzino destro del Milan sabato mattina ha effettuato una visita di controllo che ha evidenziato un problema al polpaccio. Calabria ha già lasciato il ritiro azzurro e non sarà a disposizione di Mancini per l'ultima gara contro l'Irlanda del Nord

Altro stop per l'Italia, che dopo il forfait di Alessandro Bastoni dovrà fare a meno anche di Davide Calabria. Il terzino destro del Milan, che venerdì sera contro la Svizzera è entrato in campo a dieci minuti dal novantesimo, sabato mattina ha effettuato una visita di controllo che ha evidenziato un problema al polpaccio. L'entità del danno è ancora da valutare, ma Calabria ha già lasciato il ritiro della Nazionale e non sarà a disposizione di Roberto Mancini per la gara di lunedì sera contro l'Irlanda.