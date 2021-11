Il difensore dell'Inter, rimasto in tribuna contro la Svizzera, farà rientro a Milano. Mancini avrà quattro centrali difensivi a disposizione (Acerbi, Bonucci, Ferrari e Gianluca Mancini) per il decisivo match di Belfast

Roberto Mancini dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni nel match tra Irlanda del Nord e Italia, in programma lunedì alle 20:45 a Belfast. Nel match, che sarà decisivo per la qualificazione a Qatar 2022, il commissario tecnico azzurro non avrà a disposizione il difensore dell'Inter. Bastoni, infatti, che già venerdì era andato in tribuna contro la Svizzera per problemi di natura fisica, ha lasciato il ritiro della Nazionale per fare rientro a Milano.