Giornata ricca di gol e di verdetti alle qualificazioni a Qatar 2022. La Francia dilaga 8-0 contro il Kazakistan (poker di Mbappé, a segno Rabiot) e si qualifica. Stacca il pass anche il Belgio che batte l'Estonia, mentre l'Olanda spreca il match point facendosi rimontare in Montenegro. Lotta per un posto la Turchia (in gol Demiral e Muldur), Ramsey trascina con una doppietta il Galles, ancora in lizza per il secondo posto

L'ITALIA SI QUALIFICA SE... - LA SITUAZIONE NEI GIRONI