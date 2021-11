Il difensore palermitano tre anni fa giocava in serie D. Poi il salto in Olanda con l'Heracles Almelo dove nell'ultimo anno e mezzo si è guadagnato le attenzioni del ct Paolo Nicolato

Nel calcio spesso si abusa del termine favola. Nel caso di Giacomo Quagliata la storia se non è una favola molto ci si avvicina. Il difensore palermitano classe 2000 è infatti arrivato alla prima convocazione nella Nazionale under 21 di Paolo Nicolato direttamente dal campionato olandese. Quagliata è approdato in Eredivisie all'Heracles Almelo che con i suoi osservatori lo ha visto giocare con la maglia della Pro Vercelli.

Scoperto dall'Heracles quasi per caso

Non era Quagliata l'obiettivo iniziale dell'Heracles che cercava in Italia un sostituto di Czyborra, finito poi all'Atalanta. Alla fine però il 21enne siciliano ha convinto il club e il suo approdo in Olanda ha avuto un impatto notevole. Subito titolare, 26 presenze nella prima stagione, già 11 in quella attuale e gli occhi del ct Nicolato puntati su di lui in un ruolo dove non è mai facile trovare alternative