Pasticcio Cuper: qualificazione mondiale a rischio

Il Congo accede ai playoff per i Mondiali 2022 grazie al 2-0 al Benin ma l’ex tecnico dell’Inter effettua una sostituzione in più rispetto agli slot consentiti e ora rischia il ko a tavolino e l'addio al pass per gli spareggi: gli avversari hanno presentato ricorso

Il Benin presenta ricorso

leggi anche

Caos sostituzioni: Roma-Spezia 0-3 a tavolino

La giornata di festa per la Repubblica Democratica del Congo, che grazie alla vittoria sul Benin aveva strappato il pass per i playoff, rischia così di trasformarsi in un incubo. Il tutto nasce da una distrazione di Cuper: come dimostrano le immagini rapidamente circolate anche sul web, contro il Benin il suo Congo ha cambiato 4 giocatori in altrettanti slot differenti: 62′, 76′, 83′ e 89′. L'ultima sostituzione potrebbe risultare decisiva in negativo. Il Benin ha infatti presentato ricorso e la Repubblica Democratica del Congo rischia l'addio al biglietto per i playoff. In caso di accoglimento del ricorso e conseguente sconfitta a tavolino, infatti, sarebbe proprio il Benin a passare in vetta al raggruppamento e proseguire il proprio percorso negli spareggi.