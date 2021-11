La sfida tra Argentina e Brasile è finita senza reti, ma all'Estadio del Bicentenario di San Juan non è mancato lo spettacolo. C'è stato tanto agonismo, qualche colpo proibito, ma anche qualche giocata d'alta scuola, messa in mostra dai campioni presenti in campo. Da una parte Angel Di Maria, dall'altra Vinicius jr: duello a distanza ad alto tasso di spettacolarità. Il 'Fideo', nella parte finale del primo tempo, ha dribblato la giovane stella del Real Madrid con un tunnel effettuato quasi di spalle con un colpo di tacco, che gli ha permesso di smarcarsi sulla fascia destra e far partire l'azione dell'Argentina. Lo stesso Vicinius, però, si è riscattato a inizio secondo tempo, saltando Molina con un "colpo dell'arcobaleno", facendo passare la palla sulla testa dell'esterno dell'Udinese con una giocata fantastica. Numeri che hanno impreziosito la sfida tra Argentina e Brasile.