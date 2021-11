Argentina-Brasile 0-0: albiceleste ai Mondiali

L'Argentina stacca il biglietto per i Mondiali di calcio del 2022 in Qatar grazie allo 0-0 contro il Brasile già qualificato e alla concomitante sconfitta casalinga del Cile contro l'Ecuador nella 14^ giornata di qualificazione per la zona sudamericana

La situazione del girone

A quattro giornate dalla fine del girone, l'Albiceleste è già sicura di finire in uno dei quattro posti perché ha 12 punti di vantaggio sulle due squadre attualmente quarte (Perù e Colombia). Queste ultime si affronteranno a fine gennaio e solo una potrebbe ipoteticamente superare l'Argentina. L'Albiceleste, campione del mondo nel 1978 e nel 1986, si è sempre qualificata per la fase finale dei Mondiali tranne che nel 1970 in Messico e non ha partecipato alle manifestazioni nel 1938, nel 1950 e nel 1954. E' stata finalista nel 2014, contro la Germania. E' stata battuta nel 2018 agli ottavi dalla Francia, futura vincitrice.