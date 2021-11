La Nazionale di Tabarez perde in Bolivia e vede complicarsi il cammino verso Qatar 2022. A La Paz, la Celeste (piena zeppa di italiani) cede alle reti di Arce (doppietta) e di Moreno Martins e resta al settimo posto in classifica. Continua a coltivare il sogno mondiale Gianluca Lapadula che guida il Perù (con una rete) nel successo per 2-1 in Venezuela