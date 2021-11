L'Italia campione d'Europa ma anche l'Italia che per un posto ai prossimi mondiali del Qatar dovrà fare i conti, fino alla prossima primavera, con gli spareggi. Davanti a questo bivio e, in attesa di conoscere le avversarie da affrontare sulla strada della qualificazione, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina sta lavorando per mettere nelle migliori condizioni possibili il ct Roberto Mancini di avere alternative per la sua rosa. In questo senso sta proseguendo l'iter federale per la naturalizzazione di Joao Pedro, uomo gol del Cagliari e giocatore indicato da molti come ideale per curare la scarsa vena realizzativa della Nazionale post Europeo.

Oltre a Joao Pedro futuro azzurro per Luiz Felipe e Ibanez?

Non solo Joao Pedro però ma anche due difensori sono finiti in orbita azzurra. Sono i brasiliani Luiz Felipe Ramos (Lazio) e Roger Ibanez (Roma). La conferma arriva dallo stesso Gravina che non fa nomi ma ribadisce l'interesse: "Stiamo lavorando a 360° su tre posizioni. Noi pensiamo a risolvere i problemi formali poi spetterà a Mancini decidere se convocarli o no".