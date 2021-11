Mancini: "Sorteggio duro, ma sono fiducioso"

Un sorteggio decisamente poco fortunato per la Nazionale di Roberto Mancini. Nei playoff di marzo per accedere al Mondiale in Qatar gli azzurri affronteranno in semifinale la Macedonia del Nord e poi, eventualmente, una tra il Portogallo e la Turchia in finale. Questo il commento del Ct Roberto Mancini: "Non è stato un gran sorteggio, poteva andare un po' meglio. Sia noi che il Portogallo dovremo battere Nord Macedonia e Turchia ed essendo una gara secca le insidie ci sono sempre. Ma siamo positivi. Come noi avremmo evitato volentieri il Portogallo, anche loro ci avrebbero evitato, non c'è dubbio". Focus sulla semifinale del 24 marzo: “La prima partita sarà in casa con la Macedonia del Nord, che ha fatto un ottimo girone delle qualificazioni. Contro di loro sarà una partita secca, e può succedere come con la Svizzera che meritavamo di vincere e non ci siamo riusciti. Bisognerà fare una gran partita e poi vedremo dove andremo", ha proseguito Mancini.