Il presidente della Figc commenta il sorteggio dell'Italia nei playoff mondiali, dove affronterà la Macedonia del Nord e in finale la vincente tra Portogallo e Turchia: "Dobbiamo giocarci la qualificazione in queste due partite così importanti, qualunque sia il rivale: l’unico avversario vero, del quale dobbiamo avere paura, siamo noi stessi. Bisogna ritrovare determinazione e leggerezza". Sul caso plusvalenze: "Le indagini sono in corso, la Procura Federale aspetta i risultati della Procura di Torino"

La Nazionale di Roberto Mancini dovrà passare dagli spareggi per provare a qualificarsi per il Mondiale in Qatar. Il 24 marzo 2022 l'Italia affronterà nella semifinale del gruppo c dei playoff la Macedonia del Nord, in caso di accesso alla finale gli azzurri sfideranno la vincente tra Portogallo e Turchia. Un sorteggio che Gabriele Gravina commenta così: "Ritenevo che sbagliando due rigori, avessimo esaurito il nostro debito con la fortuna. Evidentemente non è così, visto il sorteggio dei playoff così penalizzante - ha dichiarato il presidente della Figc, a margine dell'evento Golden Foot 2021 organizzato a Monte Carlo -. Adesso dobbiamo giocarci la qualificazione in queste due partite così importanti, qualunque sia l’avversario: l’unico avversario vero, del quale dobbiamo avere paura, siamo noi stessi. Noi dobbiamo recuperare la nostra specialità, la nostra determinazione, la nostra leggerezza, il nostro equilibrio psico-fisico, per dimostrare che siamo campioni d’Europa. Non vorrei macchiare il percorso di questi ragazzi".