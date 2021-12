La federcalcio nordirlandese ha deciso di donare i 9,3 kg di cioccolato svizzeri, ricevuti per aver fermato l'Italia e consentito agli elvetici di accedere ai Mondiali, alla Cancer Fund for Children che si occupa di bambini e ragazzi malati di cancro

Il cioccolato donato dalla Svizzera all'Irlanda del Nord è stato devoluto in beneficienza. È questo l'annuncio della federcalcio nordirlandese che ha deciso di inviare i 9,3 kg di cioccolato, ricevuti come omaggio per aver fermato l'Italia e consentito alla Svizzera di accedere ai Mondiali 2022, alla Cancer Fund for Children, associazione con sede a Belfast che sostiene i bambini e i giovani dai 0 ai 24 anni colpiti dal cancro. "Siamo estremamente grati alla Federazione svizzera e a quella nordirlandese per questa generosa donazione - spiega Phil Alexander, CEO della Cancer Fund for Children - Questo Natale sarà molto apprezzato dai bambini e dai giovani che sosteniamo".