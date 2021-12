Il Renzo Barbera di Palermo si rifà il look per poter ospitare la semifinale dello spareggio playoff per accedere al Mondiale in Qatar tra Italia e Macedonia del Nord, in programma il 24 marzo 2022. La Figc infatti ha scelto l'impianto di gioco palermitano come casa degli azzurri, ma per poter ospitare l’evento sono necessari dei lavori di manutenzione alle tribune ed altri interventi vari alla struttura. Lavori per 200mila euro, che l’Assemblea Regionale Siciliana, ha inserito nella variazione di bilancio approvata quest’oggi come ammesso dall’assessore all’Economia e vicepresidente della Regione Siclia, Gaetano Armao, nel suo intervento in aula: "Il dipartimento bilancio ha trovato le risorse necessarie per finanziare questi lavori, il cui importo ammonta a circa 200mila euro. I lavori in questione li farà la Regione attraverso il nostro dipartimento tecnico, con il Comune di Palermo c’è già un’intesa in questo senso".