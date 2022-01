Tre giornate di squalifica con la maglia della sua nazionale per Arturo Vidal. Il centrocampista dell'Inter salterà le prossime tre partite con il Cile a causa dell 'espulsione rimediata nella partita di qualificazione ai Mondiali 2022 giocata il 17 novembre contro l' Ecuador , quando Vidal fu allontanato dal campo al 14' del primo tempo per un calcio in faccia ai danni dell'avversario Felix Torres. Vidal salterà gli impegni del 28 gennaio contro l'Argentina e dell'1 febbraio contro la Bolivia oltre alla sfida al Brasile del prossimo 24 marzo , tornando eventualmente disponibile per l'ultima partita del girone eliminatorio, in calendario il 29 marzo contro l'Uruguay del 29 marzo. Il giocatore dovrà anche pagare una multa pari a 5000 franchi svizzeri .

Una giornata a porte chiuse per la Roja

Una brutta notizia per il giocatore e per il Cile, oggi sesto nel girone di qualificazione con 16 punti dopo 14 partite e chiamato a far risultato nelle prossime partite per un posto in Qatar. La Roja dovrà anche giocare una partita a porte chiuse per gli incidenti registrati nella partita di San Carlos de Apoquindo contro l'Ecuador. Dopo l'ufficialità della squalifica, Vidal ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia con un'emoji gigante che ride a crepapelle: un gesto interpretato come una risposta ironica al provvedimento preso dalla Fifa.